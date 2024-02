Homem com extensa ficha criminal é preso em Aracati

Homem com extensa ficha criminal foi preso em flagrante, nessa terça-feira, 13, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no município de Aracati, a 147,3 quilômetros de Fortaleza. Com ele foi apreendido uma pistola calibre 380 e 20 munições.

Policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam informações sobre um indivíduo em posse de arma de fogo. Durante as investigações, eles capturaram o suspeito.

O homem de 25 anos tinha passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação para tráfico e organização criminosa.