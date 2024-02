Polícia confunde varinha de Harry Potter com arma e invade hotel na Inglaterra

Neste último domingo,11, policiais armados invadiram um hotel em Leicestershire, um condado localizado no leste da Inglaterra, após receberem uma denúncia de que um homem estaria carregando um facão pelo lugar. Mas, no entanto, quando os agentes chegaram ao local se depararam com um fã da saga Harry Potter com uma varinha na mão.

Um dos policiais que atendeu a ocorrência relatou o caso em seu perfil do Facebook e afirmou que nenhum dano foi causado. E ainda brincou dizendo que “não havia sinal de Voldemort”.

"Estive em um grande hotel em Enderby esta manhã com vários policiais armados, após um relato de um homem dentro perto dos elevadores carregando 'uma faca grande'. Após investigações, rapidamente estabelecemos que era um fã de Harry Potter com uma varinha. Felizmente, nenhum dano foi causado a nenhum residente e não havia sinal de 'Voldemort'", relatou o policial pelo Facebook.