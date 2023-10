Caminhoneiro que colidiu veiculo em árvore é resgatado em Aracati

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou em uma ocorrência de acidente de trânsito em Aracati, a 147,3 km de Fortaleza. A equipe foi acionada pelo Resgate Municipal por volta das 18h05min dessa segunda-feira, 16, para atender à ocorrência de uma colisão frontal entre um caminhão e um cajueiro.

De acordo com as informações do subtenente Antonio Regis Guedes, o motorista do caminhão fez uma ultrapassagem indevida e acabou perdendo o controle do veículo, que colidiu com a árvore nas margens da BR-305.

A vítima, do sexo masculino, ficou presa entre as ferragens. Para salvá-la, houve a necessidade do uso do kit de desencarceramento para que a porta fosse tirada.