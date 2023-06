Avó e neta morrem em capotamento de carro enquanto percorria estrada em Aracati

Os demais familiares foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves e outros graves. Via foi liberada pela manhã

Um veículo 4x4 capotou durante a madrugada desta sexta-feira, 23, e deixou duas pessoas mortas enquanto percorria a BR-304, em Aracati, a 147,3 km de Fortaleza. As duas vítimas eram uma mulher de 55 anos e a neta, de 9 anos. Oito pessoas estavam no veículo.

Por meio do 193, o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), com sede na cidade, foi acionado para resgate de oito vítimas do acidente de trânsito.

O condutor, de 41 anos, e os outros dois passageiros, de 60 e 65 anos, tiveram apenas lesões leves. Outras três tiveram lesões graves, entre elas a esposa, de 40 anos, e o filho do condutor, de 6 anos.

De acordo com apuração do Corpo de Bombeiros, o motorista é natural de Bom jardim, no estado de Pernambuco.

Todos os sobreviventes foram atendidos e encaminhados para avaliação intra-hospitalar no Hospital de Aracati.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou interdição parcial da pista, mas as duas vias já foram liberadas.

O resgate também contou com a colaboração do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) e do resgate de Aracati.