Ônibus que transportava passageiros para hemodiálise pega fogo na CE-040

Um ônibus que transportava passageiros para hemodiálise incendiou por volta das 4 horas desta quarta-feira, 22, na CE-040, em Aracati, no Ceará. O veículo colidiu na traseira de um caminhão e pegou fogo.

Três pessoas saíram feridas e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati com cortes superficiais. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará.

Não há pacientes graves. O fogo foi controlado, e o veículo ficou totalmente destruído pelas chamas.

