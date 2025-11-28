Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia D Estadual de combate às arboviroses será realizado em Aquiraz

Dia D Estadual de combate às arboviroses será realizado em Aquiraz

Ação encerra a Semana Estadual de Mobilização promovida pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que envolveu atividades simultâneas nos 184 municípios cearenses
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Encerrando a Semana de Mobilização Estadual contra as Arboviroses, o Governo do Ceará realizará, neste sábado, 29, o Dia D de Combate. A ação ocorrerá na Praça das Flores, no Centro de Aquiraz, a partir das 8h30min.

LEIA TAMBÉM| TRE-CE celebra o dia do servidor público com evento esportivo

Durante a mobilização, serão promovidas atividades educativas — como o laboratório de vivências e o jogo Todos Contra a Dengue — e práticas de prevenção ao Aedes aegypti, incluindo demonstração com o “mosquitão”. A programação também contará com rodas de conversa e orientações sobre sinais de alerta e cuidados necessários antes da quadra chuvosa.

A iniciativa busca fortalecer a vigilância e reforçar as ações de prevenção dentro dos domicílios antes do período de chuvas, evitando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Serviço

Dia D Estadual de Combate às Arboviroses
Quando: Sábado, 29 de novembro, a partir das 8h30min
Local: Praça das Flores — Rua Flávio Roque, s/n, Centro, Aquiraz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar