Crianças rezam terço pela paz com Dom Gregório em Aquiraz

Crianças rezam terço pela paz em Aquiraz neste Dia de Nossa Senhora Aparecida / Crédito: Divulgação/comshalom

Crianças se reuniram na Igreja do Ressuscitado que Passou pela Cruz, em Aquiraz, para rezar o terço pela paz. Acompanhados das famílias, os pequenos fiéis participaram do encontro celebrado pelo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório, neste domingo, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida. As crianças foram as protagonistas do dia. Sentadas ao lado de Dom Gregório no altar, algumas delas estavam vestidas com roupas que representam santos, como os mantos de Nossa Senhora Aparecida e da Virgem Maria. Elas também ocuparam os microfones para cantar, rezar e clamar pela paz.