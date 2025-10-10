Motoristas de aplicativo são encontrados amarrados em porta-malas de carros em Aquiraz

Caso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz / Crédito: reprodução/Google Street View

Duas vítimas foram encontradas com vida dentro de porta-malas de dois automóveis, no Camará, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na noite da terça-feira passada, 7. De acordo com apuração do O POVO, agentes de segurança receberam informações de que duas pessoas foram sequestradas e estavam em poder de criminosos. Policiais militares realizaram buscas na localidade, em uma área erma.