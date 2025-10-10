Motoristas de aplicativo são encontrados amarrados em porta-malas de carros em Aquiraz

Motoristas de aplicativo são encontrados amarrados em porta-malas de carros em AquirazO homem e uma mulher foram abordados em momentos distintos por assaltantes e colocados dentro dos porta-malas que fugiram ao perceber a aproximação da Polícia
Duas vítimas foram encontradas com vida dentro de porta-malas de dois automóveis, no Camará, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na noite da terça-feira passada, 7.
De acordo com apuração do O POVO, agentes de segurança receberam informações de que duas pessoas foram sequestradas e estavam em poder de criminosos. Policiais militares realizaram buscas na localidade, em uma área erma.
Os automóveis foram localizados, mas para a surpresa dos agentes de segurança, as vítimas estavam dentro dos porta-malas, em carros diferentes.
As vítimas trabalhavam como motoristas de aplicativo, sendo um homem e uma mulher. O modo de agir é igual. Os profissionais recebem chamadas e, no momento do embarque de passageiros, são surpreendidos pelos criminosos, que agem de forma violenta.
Vítimas foram ameaçadas com armas de fogo
Os criminosos fugiram ao perceber a chegada dos policiais militares, que foram responsáveis pelo resgate. Os veículos foram levados à Delegacia de Aquiraz, unidade responsável pelo procedimento. As vítimas apresentavam escoriações e foram ameaçadas com armas de fogo.
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que as equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), atenderam ocorrência de roubo com restrição de liberdade em Aquiraz.
Conforme o órgão, dois criminosos atiraram contra os policiais e fugiram por uma área de mata. As vítimas foram encontradas e os carros recuperados.
Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Aquiraz.