Aquiraz: 4ª edição do Casamento Comunitário está com as inscrições abertas

A Prefeitura de Aquiraz divulgou a 4ª edição do Casamento Comunitário. Por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social (STAS), a iniciativa busca realizar o sonho do matrimônio e já está com as inscrições abertas. A cerimônia ocorrerá, segundo a programação, até o dia 19 de julho. O local ainda não foi definido, mas será divulgado pela STAS.

O prazo para as inscrições vai até o dia 5 de junho. Os casais devem ir presencialmente a um dos seis Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para se inscreverem. A Prefeitura recomenda que os casais busquem o Cras mais próximo de sua residência portando as cópias e os originais dos documentos descritos no item 3.1 do Edital 01/2025, divulgado pela gestão.