Justiça suspende bolsas da Prefeitura de Aquiraz a atletas e afasta coordenadora

A 1ª Vara Cível de Aquiraz determinou a suspensão do pagamento de bolsa de incentivo a 25 atletas de alto rendimento pela Prefeitura do Município, distante 29 quilômetros de Fortaleza. Servidora comissionada, a coordenadora de Esporte de Alto Rendimento foi afastada pela Justiça, suspeita de ter se beneficiado de forma irregular com os recursos do programa.

O Ministério Público Estadual pediu a suspensão dos pagamentos por suspeita de irregularidades no processo de seleção dos beneficiários dessa modalidade. A decisão judicial foi tomada na terça-feira, 20.