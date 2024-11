Homem natural de São Paulo morre afogado no Porto das Dunas

Guarnição de salvamento aquático foi acionada às 10h55 e, quando chegou no local, a vítima já havia sido retirada da água em parada cardiorrespiratória

De acordo com instituição, a guarnição de salvamento aquático foi acionada às 10h55 e, quando chegou no local, o homem já havia sido retirado da água em parada cardiorrespiratória.

Um turista morreu afogado na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz , a 29,07 km de Fortaleza , na manhã desta sexta-feira, 15. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), "representantes do hotel onde a vítima estava hospedada informaram tratar-se de um homem de 44 anos, natural de São Paulo".

Vítima estava recebendo os primeiros socorros de guarda-vidas que atuam em um empreendimento privado. Bombeiros assumiram o atendimento e passaram a fazer manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

"Apesar dos esforços conjuntos dos guarda-vidas, bombeiros e equipe médica do SAMU, o óbito da vítima foi constatado pelo médico do SAMU após reiteradas tentativas de reanimação", diz Corpo de Bombeiros.

Afogamento: emergência, ligue 193

"O CBMCE lamenta o ocorrido e reforça a importância de seguir as orientações de segurança nas praias, como nadar em locais próximos aos postos de guarda-vidas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e respeitar as sinalizações de perigo. Em caso de emergência, ligue 193", alerta.