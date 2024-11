Corpos de dois adolescentes são encontrados dentro de cacimba em Aquiraz

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

As vítimas foram identificadas como Carlos Henrique de Souza Rodrigues e Conrado Maximiliano Rodrigues da Silva, ambos de 16 anos. Os dois eram estudantes da Escola de Ensino Médio Telina Matos Pires, que manifestou pesar pelas mortes.

Por meio das redes sociais, familiares das vítimas chegaram a compartilhar postagens pedindo informações sobre os paradeiros dos adolescentes. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.



“A Delegacia Metropolitana de Aquiraz está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso”, informou em nota a SSPDS.