Acidente entre carros deixa cinco feridos em estrada de terra em Aquiraz

Dinâmica da ocorrência não foi relatada, mas é comum a realização de trilhas com veículos off road tipo 4x4 entre Eusébio, Aquiraz e Itaitinga

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado, 16, em uma via municipal na localidade de Câmara, em Aquiraz. Cinco pessoas ficaram feridas e nenhuma veio a óbito.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMCE), a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada por volta das 20 horas e encontrou duas vítimas presas às ferragens.

Imagens divulgadas pelos bombeiros, mostram que cinco veículos off-road tipo 4x4 estavam no local, sendo um deles capotado e outro tombado. O trecho do acidente é via não asfaltada e a imagem mostra declive com acúmulo de água no ponto do capotamento.