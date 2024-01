Menina ganha patinete da PMCE após escrever cartinha de Natal

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou o sonho da menina Laryssa de ganhar um patinete de Natal. Residente em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, a menina escreveu uma cartinha fazendo o pedido.

A 1ª Companhia do 15º Batalhão Policial Militar recebeu o pedido especial no último dia 31 de dezembro. Na cartinha, ela dizia: “Oi, amigos, eu sou a Laryssa. Meu sonho é ganhar um patinete de Natal, mas não tenho condições para comprar. Me ajuda, por favor. Beijos, Papai do Céu abençoe, amigos”.

