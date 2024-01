Estudo mostra descoberta de nova espécie de peixe-nuvem em Aquiraz

Com a nomenclatura Hypsolebias antenori, o peixe costuma aparecer todos os anos no período chuvoso e é encontrado ao longo das bacias da Caatinga, no Nordeste do País

Uma nova espécie de “peixe das nuvens” foi encontrada na bacia do Rio Pacoti, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, a partir de estudos realizados por biólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A descoberta foi publicada na revista neozelandesa Zootaxa.

Com a nomenclatura Hypsolebias antenori, o peixe costuma aparecer todos os anos no período chuvoso e é encontrado ao longo das bacias da Caatinga, noo Nordeste do País.

Um dos responsáveis pela pesquisa, o biólogo pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Yuri Abrantes, conta que a descoberta surgiu de acordo com a investigação dos impactos ambientais que ocorreriam sob a localidade de uma espécie do animal que já era conhecida, a Hypsolebias longignatus. Com a descoberta, os estudos foram iniciados.