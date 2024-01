Escola do Ceará promove projeto de valorização da cultura africana e combate ao racismo

Iniciativa teve rodas de conversa, exibição de filmes, concursos com debates sobre cultura e vivências étnico-raciais, além do enfrentamento de outras formas de violência na sociedade

No projeto, foram realizadas rodas de conversa, exibição de filmes, concursos e debates sobre cultura e vivências étnico-raciais, com foco no enfrentamento do racismo e outras formas de violência na sociedade ao longo do ano letivo.

Durante o período, os estudantes também foram incentivados a realizar pesquisas interdisciplinares.

Dentre os temas, estão: contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros para a construção do Brasil; desigualdades raciais, indicadores sociais de violência em relação a negros e negras; racismo institucional, racismo na escola e cotas raciais; e diversidade religiosa (intolerância e sincretismo).

Conforme a diretora da escola, Maria Jeane Augusta, com o projeto, os alunos começam a ter algumas mudanças acerca do tema. “Eles começam a ver essa temática desmistificando algumas ideias enraizadas sobre preconceito e começam a se perceber de uma outra forma, começam a se posicionar de uma outra forma e a ter um olhar diferenciado para a questão da diversidade”, conta

A iniciativa também surgiu da necessidade de colocar em práticas as leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de reforçar a importância do mês da Consciência Negra, celebrado em novembro.

“A gente começou a pensar essa obrigatoriedade no sentido de rever posicionamentos, de como a gente percebe essa temática e como a gente se coloca diante disso”, disse a diretora.