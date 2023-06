Junho Violeta: no Ceará, eventos discutem violência contra a pessoa idosa

No próximo dia 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, problemática que tende a se agravar com o envelhecimento da população. Também no mês de junho acontece a campanha Junho Violeta, em virtude da qual a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará e a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social devem realizar programações para discutir a violência contra pessoas idosas.

A partir da próxima segunda-feira, 12 de junho, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará vai realizar uma série de ações referentes à campanha com o objetivo de mobilizar a população idosa para a elaboração de propostas cidadãs e políticas públicas acerca do tema.

Entre estas ações está o evento "Políticas Públicas que queremos para as Pessoas Idosas no Estado do Ceará”, que deve acontecer a partir das 8 horas desta segunda-feira, no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace). A programação acontece em parceria com o Programa Saúde, Bombeiros e Sociedade, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE), e com o Conselho Estadual do Idoso (Cedi).

Durante a ação, que deve contar com a participação de 300 pessoas idosas, serão promovidos grupos de debate para trazer sugestões cidadãs sobre o tema que possam ser transformadas em políticas públicas para o Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027.

Além disso, em Fortaleza, a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) também deve realizar o primeiro Simpósio Envelhecimento Ativo e Saudável, em virtude da campanha.

O simpósio acontece no dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, entre 8 e 18 horas. O evento deve reunir gestores e profissionais da área de saúde a fim de discutir temas como e violência institucional e o atendimento humanizado da assistência social.

Serviço

Políticas Públicas que queremos para as Pessoas Idosas no Estado do Ceará

Quando: 12 de junho, a partir de 8 horas

Onde: Auditório da Unipace - R. Barbosa de Freitas, 2674

I Simpósio Envelhecimento Ativo e Saudável

Quando: 15 de junho de 2023, das 8 às 18 horas

Onde: Hotel Gran Mareiro - rua Oswaldo Araújo, 100 - Praia do Futuro

Palestras:

A violência Institucional e a garantia de direitos da pessoa idosa

9h50min com Alexandre Oliveira Alcântara

O atendimento humanizado da Assistência Social para a pessoa idosa

10h20min com Francisco Ibiapina

Atendimento humanizado na saúde

13h30 com Dr. João Bastos

Da prevenção ao paliativismo - um novo olha para a saúde da pessoa idosa

14h com Dr. Felipe Aguiar