Suspeito por chefiar grupo criminoso e ameaçar moradores em Aquiraz é preso

Um homem suspeito de chefiar um grupo criminoso foi preso nessa segunda-feira, 14, em Pentecoste, município localizado a 95,8 km de Fortaleza. Maiko Douglas Jorge da Silva, 23, seria mentor e executor de ameaças a moradores e comerciantes de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, de acordo com investigação da Polícia Civil. O órgão ainda considera que Maiko é um dos suspeitos mais procurados do Ceará.

A ação policial que terminou na prisão do suspeito contou com colaboração da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Delegacia Metropolitana de Aquiraz e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da Polícia Civil, e com apoio da Polícia Militar. Mais detalhes sobre o caso serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16, às 10h30min, no auditório da Delegacia Geral da Polícia Civil.

No fim de 2021, a Polícia também prendeu um chefe de grupo criminoso que atuava em Tianguá, localizado na microrregião de Ibiapaba. Expedito Erivan Melo da Silva, 25, foi detido na cidade de Cristalina, no interior de Goiás. Ele tem uma extensa ficha criminal e estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

