Funcionário público de Antonina do Norte é flagrado agredindo mulher

Um homem foi flagrado agredindo uma mulher no município de Antonina do Norte, a 449 km de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o fato aconteceu no último domingo, 15 de outubro, e um Boletim de Ocorrência foi registrado na última terça-feira, 17. O agressor foi identificado como um servidor público do município.

O momento da agressão foi filmado uma pessoa que estava próxima ao local do crime. Nos registros, é possível ouvir uma discussão, na qual o homem repete diversas vezes “vai embora”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Momentos depois, a vítima aparece saindo da residência de onde se ouvia a discussão. Quando a mulher chega à calçada do local, o agressor também sai da residência e desfere um chute nas costas da mulher. Com o impacto, ela cai no chão.