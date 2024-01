Polícia MIlitar resgata 20 pássaros silvestres e arma em Amontada

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia do Meio Ambiente (BPMA) resgataram 20 pássaros silvestres no município de Amontada, na região de Itapipoca. Um homem suspeito foi preso portando uma arma de fogo.

O homem foi identificado como Antônio Gecivanio Melo Machado, 30 anos. Ele não estava em casa quando a PM, durante um patrulhamento na localidade de Pica Pau, avistou uma residência com muitas gaiolas com pássaros silvestres.

Mais tarde o homem foi localizado e na residência a Polícia encontrou uma espingarda calibre 32 e seis munições, além de 20 pássaros silvestres, entre eles oito marrecas, três galos de campina, um sabiá, um azulão, um corrupião, um pintagol, dois bigodeiros, um golinha, um laço de fita e um sibite.