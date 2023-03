Condutor com CNH falsa em Amontada é preso por equipe da PRF

Suspeito confessou ter comprado o documento em 2017 por R$ 250. A Delegacia de Amontada apura as investigações sobre o caso

Um homem, de 55 anos, que estava portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa foi detido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-402, na altura do quilômetro 229, nessa quarta-feira, 29. Ele dirigia uma motocicleta Honda CG 150 Fan, em Amontada, a 174,4 km de Fortaleza.

Ao abordarem o condutor, os agentes perceberam os sinais de adulteração no documento e foram procurar se o nome dele constava nos sistemas. À PRF, o homem confirmou que a carteira era falsa e apontou que nunca fez prova do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

O condutor afirmou que desembolsou R$ 250 para adquirir o documento em 2017. Desde então, ele trafegava pelas rodovias com o documento falso.

A Delegacia Municipal de Amontada apura o caso e estuda medidas que podem ser tomadas contra o motociclista. O nome do suspeito não foi divulgado.

A PRF, por meio de nota, sublinha a necessidade de regularizar o documento e de usá-lo em qualquer situação que envolva o trânsito.

