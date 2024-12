Assassinatos em Alto Santo: operaçã cumpre mandados no Ceará e em São Paulo

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alto Santo, no Ceará, e em São Paulo, nessa quarta-feira, 18, como parte das investigações sobre três homicídios registrados no município cearense.

Ação é da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), em conjunto com a Delegacia Municipal de Alto Santo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar de São Paulo (PM/SP).