PF prende mulher com 66 cigarros eletrônicos em Fortaleza

Material foi apreendido no momento em que a suspeita recebia o material ilícito no bairro Genibaú, na Capital

A Polícia Federal (PF), em parceria com os Correios, prendeu em flagrante uma mulher nesta quarta-feira, 18, com 66 cigarros eletrônicos no bairro Genibaú, em Fortaleza. A mercadoria, vinda de São Paulo, foi interceptada no momento em que a suspeita recebia o pacote com os produtos.

