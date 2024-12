Metrofor tem gratuidade para pessoas com HIV e entrega de autotestes; saiba como solicitar

No mês marcado pela Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, o Metrofor reforça aos usuários a disponibilidade da gratuidade no embarque para pessoas vivendo com HIV, mediante apresentação do Cartão Gratuidade. Além disso, os passageiros poderão solicitar a retirada de autotestes de HIV na estação Benfica, na Capital.

A ação, iniciada em 2023, é realizada em parceria com o projeto “A Hora É Agora”. Para solicitar o benefício, é necessário que o usuário realize um cadastro no site da organização. Em seguida, basta selecionar a estação como local de retirada, e receber uma senha de acesso.