Ossada de criança é enviada em voo do Rio de Janeiro ao Ceará

A ossada foi encontrada pela Receita Federal em um voo com origem do Rio de Janeiro

A ossada de uma criança, ainda não identificada formalmente, foi despachada de forma ilícita, no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. O voo é oriundo do Rio de Janeiro. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 18.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a informação obtida pelo O POVO e afirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará, a Perícia Forense do Estado do Ceará e a Polícia Militar do Ceará foram acionadas para a ocorrência no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza.