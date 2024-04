Reservatórios do Ceará são alvo de pesca predatória desde 2023, diz Apeece

Desde o fim de 2023, os reservatórios do Ceará estão virando ponto de encontro de pescadores predatórios, de acordo com a Associação de Pesca Espotiva do Estado do Ceará (Apeece). Os ‘arpoeiros’, como são chamados, estariam vindo de outros estados para praticar a atividade. A concentração, de acordo com a Apeece, acontece no Açude de Figueiredo, que passa pelos municípios de Alto Santo e Iracema.

De acordo com um pescador esportivo que prefere não se identificar, os arpoeiros disputam para ver quem mata mais peixes. Eles seriam de outros estados do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, e de outras regiões do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É absurda a quantidade de peixes que eles matam. Eles ficam no lugar até acabar com o reservatório, o erro prejudica diretamente os pescadores tradicionais e o pessoal da pesca esportiva, que tira o peixe e depois devolve.”