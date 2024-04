Icapuí tem a maior chuva do dia no Ceará; veja previsão do tempo

Previsão até sexta-feira, 22, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em algumas regiões do Estado

O município de Icapuí, localizado a 205,3 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva do Estado entre as 7 horas dessa terça-feira, 19, e as 7 horas desta quarta-feira, 20. Os dados são do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 8h50min.

Com 139,4 milímetros (mm), a cidade registrou o maior acumulado do dia. O segundo maior registro foi no município de Aracati, com 124,4 mm. Segundo o boletim, Fortaleza aparece logo em seguida, com 68 mm, no Posto Caça e Pesca.



Ao todo, choveu em 86 municípios em todo o Estado durante o período observado.