Avião que estava desaparecido no Paraná foi encontrado; todos os três tripulantes morreram

O avião bimotor que desapareceu na segunda-feira, 3, foi encontrado, anunciou o Governo do Paraná. A aeronave sobrevoava a região da Serra do Mar quando perdeu contato com postos de comando. Informações compartilhadas pelo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, à Banda B confirmam a morte de todos os tripulantes — dois servidores e o piloto.

A Força Aérea Brasileira (FAB) participou do processo de localização e de busca, que durou cinco dias. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) anunciou que o avião havia desaparecido às 10h14min, em Guaratuba.

