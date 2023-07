Polícia investiga agressão a gestante no município de Altaneira

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, um vídeo que circula nas redes sociais mostra as agressões

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso de uma agressão a gestante no município de Altaneira, no Ceará. A mulher foi agredida por outras mulheres de acordo com as imagens que circulam nas redes sociais.

De acordo com a PC-CE, o vídeo mostra as agressões. Não há informações sobre a data do crime.

Conforme o órgão, a Polícia orienta que a vítima registre um Boletim de Ocorrência em qualquer unidade da Polícia Civil para repassar mais detalhes sobre o caso. Esse B.O também pode ser feito na Delegacia Eletrônica.

