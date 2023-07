Dois homens são presos por feminicídio em Fortaleza e Caucaia

A primeira prisão aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana e no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza

Ações distintas realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Ceará prenderam em flagrante dois suspeitos de feminicídio contra duas mulheres, registrados no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana. A primeira prisão aconteceu em Caucaia, após uma equipe da PM ser chamada para uma ocorrência de feminicídio em um estabelecimento no bairro Arianópolis.

Neste caso, a vítima de 65 anos foi morta pelo suspeito, de 73 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso, com golpes de um objeto perfurocortante. O homem foi levado para a Delegacia da Mulher de Caucaia, unidade especializada da Polícia Civil do Ceará, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.

A segunda ação foi registrada nessa quinta-feira, 27, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, um homem de 55 anos foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Segundo as informações policiais, a mulher, que não teve a identidade revelada formalmente, também foi morta por um objeto perfurocortante em um imóvel da região.

Após a execução do crime, ele teria realizado uma tentativa de suicídio. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde está sob escolta policial. No local do crime, a faca que teria sido usada para assassinar a vítima foi apreendida.