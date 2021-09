4 tremores de terra foram registrados em municípios do Ceará em agosto

No último mês de agosto, quatro abalos cósmicos foram detectados em municípios cearenses. Os dados foram divulgados pelo Laboratório Sismológico (Labsis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nesta quarta-feira, 1º. Tremores de terra foram registrados em Irauçuba, no dia 3; Beberibe, no dia 16; Itapipoca, no dia 17; e Sobral, no último dia 21.

Segundo o LabSis, as incertezas epicentrais podem alcançar até 10 km. O último tremor de terra registrado no Estado foi detectado no município de Sobral, a 231 km de Fortaleza. O abalo sísmico, que aconteceu por volta das 13h25min, teve magnitude de 1.5 mR. Diversos moradores da região chegaram a relatar sentir o evento.

Já em Itapipoca, outro abalo sísmico foi detectado com menos de uma semana de diferença. Segundo os dados divulgados, por volta das 3h37min, o tremor alcançou 1.4 mR. Eventos sísmicos dessa magnitude são raramente são percebidos pela população porque, em geral, tremores significativos são superiores a 1.5 mR e 1.6 mR.

O Laboratório Sismológico da UFRN monitora e divulga toda atividade sísmica que ocorre no Estado, como também em toda região Nordeste do País. Além do Ceará, outros 18 eventos foram registrados em cinco unidades federativas do Nordeste: Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.





