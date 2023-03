Homem é multado em R$ 71 mil por ter avoantes abatidas no freezer de seu comércio

Um homem de 55 anos foi autuado em flagrante e multado em 71 mil reais por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por ter uma quantidade de avoantes abatidas no freezer de seu estabelecimento em Aiuaba, a 418,7 km de Fortaleza, neste sábado, 18.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, a operação foi executada pela Polícia Militar do Ceará com o apoio de agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente.

Uma equipe da 2ª Companhia do BPMA se dirigiu ao município para uma operação conjunta com agentes do Instituto Chico Mendes de combate à caça ilegal na Área de Proteção Ambiental situada na cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em meio à fiscalização, o senhor de 55 anos, residente no Sítio Serra Nova, na zona rural foi pego com 71 aves silvestres abatidas no freezer de seu estabelecimento. O ICMBio já tomou as devidas providências sobre o caso.



Sobre o assunto Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável

Homem é preso após perseguir e ameaçar ex-namorada em Fortaleza

Tags