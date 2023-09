Homem de 37 anos é preso por suspeita de feminicídio em Acopiara

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por suspeita de cometer um crime de feminicídio, no município de Acopiara, no Ceará, a 346km de Fortaleza. A prisão foi registrada nesta quinta-feira, 7.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a vítima é uma mulher de 30 anos de idade, que foi lesionada por um objeto contundente (paus, tacos, cassetetes, martelos, pedras etc) e morreu na própria residência.

O suspeito preso em flagrante era companheiro da vítima. Fabiano de Sousa Silva foi encaminhado à Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado por feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.