MP cobra delegacia em Acaraú; PC-CE diz que prédio será inaugurado em julho

Delegacia de Acaraú está pronta há seis meses e deve ser inaugurada em julho Crédito: MPCE

“A instituição reforça que os reparos e as instalações necessárias para que a unidade funcione foram feitos pela construtora responsável pela obra. Com isso, a unidade será entregue em perfeito estado para iniciar os trabalhos policiais no próximo mês de julho”, afirma por meio de nota. O MPCE também recomendou o aumento do efetivo de policiais civis na delegacia após a inauguração. Para o órgão, a delegacia deve funcionar em regime de plantão, já que outras unidades plantonistas ficam a mais de 100 km da cidade, nos municípios de Granja e Bela Cruz.

A promotoria argumenta ainda que Acaraú está inserida em uma área turística, podendo ter casos passíveis de prisão em flagrante durante os fins de semana e feriados.