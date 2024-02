Pescador é resgatado pela Marinha do Brasil ao sofrer acidente com anzol

Um pescador atingiu o globo ocular do seu olho com um anzol durante a atividade, nessa quarta-feira, 7. Ele foi resgatado na tarde de quinta-feira, 8, pela Marinha do Brasil, nas proximidades do município de Acaraú, na Região Norte do Estado, e trazido para Fortaleza.

A vítima foi Identificada como José Augusto de Sousa Júnior. O anzol foi retirado do olho dele, e o quadro é estável.

A operação de busca e salvamento foi coordenada e efetuada pelo Salvamar Nordeste, com o uso do navio-patrulha “Macau”, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste.