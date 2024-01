PM acusado de exigir dinheiro de empresários em Acaraú é absolvido

O sargento havia sido preso em 2019 ao lado de outros sete PMs no contexto da operação Espanta Raposa , deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) com apoio da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD).

A Vara de Auditoria Militar absolveu um sargento da Polícia Militar acusado de exigir dinheiro para não realizar procedimentos legais contra empresários . Conforme a sentença, publicada nessa segunda-feira, 4, no Diário de Justiça do Estado (DJCE), não há provas suficientes que sustentem a acusação contra Raimundo Nonato Cruz.

Raimundo Nonato foi absolvidos de envolvimento em duas situações criminosas. Na primeira, o MPCE imputou a ele ter pedido R$ 5 mil para que um caminhão apreendido fosse liberado sem a realização dos devidos procedimentos legais, em Acaraú (Litoral Norte do Estado).

Em outro caso, também ocorrido em Acaraú, militares afirmaram ao dono de uma piçarreira que a placa de concessão de licença ambiental não estava visível e, por isso, ele deveria pagar R$ 15 mil para não ser multado.

A Justiça apontou, porém, que a denúncia do MPCE se baseava apenas nas palavras das vítimas. Uma delas havia sido presa pelo sargento por suspeita de crimes ambientais e foi, justamente, durante a autuação, ocorrida em 2018, que ela denunciou a concussão — o que, por sua vez, teria ocorrida cerca de dois anos antes.

Já no segundo caso, as supostas vítimas apresentaram um saque de R$ 9 mil como provas de que pagaram aos PMs para não serem multados.

“No caso a condenação se basearia praticamente na ocorrência de um saque, dois anos antes da notícia do crime, sem que se comprove uma ligação do saque com a atuação do militar acusado, exceto a prova decorrente das palavras das vítimas”, afirma na decisão o juiz Roberto Soares Bulcão e quatro oficiais da PM. O MPCE pode recorrer