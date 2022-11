Policial pula de helicóptero para apreender suspeito de roubo

Caso aconteceu no Mucuripe, onde houve um roube de celular

Um policial pulou de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e caiu no mar para apreender um adolescente suspeito de ter roubado o celular de uma vítima no Mucuripe. A ação aconteceu na sexta-feira, 5, e rendeu diversas imagens feitas por frequentadores da praia.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará confirmou a apreensão do adolescente suspeito de ter realizado um ato infracional análogo a roubo e afirmou que houve um cerco com o apoio da Ciopaer.

Um dos envolvidos na ação tentou fugir pelo mar, mas acabou detido. "O suspeito confessou envolvimento no delito e foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente", informou a corporação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags