Dois homens são presos suspeitos de estupro de vulnerável em municípios cearenses

Dois homens suspeitos por estupro de vulnerável nos municípios de Barbalha e Ipaumirim, foram presos em duas ações distintas da operação nacional “Caminhos Seguros”, realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), nessa quarta-feira, 3. Contra os suspeitos, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e temporária.

A primeira ofensiva, em Barbalha, se deu após a troca de informações da PC-CE com a Polícia Civil de Iguatu sobre a localização de um suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após buscas na região, o homem tinha antecedentes criminais por crime contra a dignidade sexual e crime de trânsito, e foi localizado pelos policiais civis.

O homem foi localizado no bairro Cirolândia e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime — ocorrido no bairro Santo Antônio, em Iguatu, contra uma criança de 13 anos, em março de 2022. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil, na qual foram realizados os procedimentos.

Em seguida, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde foi colocado à disposição da Justiça. A PC-CE apura se houve participação do suspeito em outras práticas ilícitas na região.

Já na segunda ação, em Ipaumirim, um idoso de 68 anos teve um mandado de prisão temporária cumprido após diligências realizadas no bairro Alto Bandeirante, também suspeito de estupro de vulnerável. Desta vez, contra a própria neta.

Conforme a SSPDS, o suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Ipaumirim da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos, e segue à disposição da Justiça. A unidade da PC-CE segue investigando o caso, bem como se houve participação do suspeito em outros crimes na região.



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Os nomes dos suspeitos não serão divulgados, visando preservar a identificação da vítima.



Denúncias



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Ipaumirim: (88) 3567-1316

Delegacia Municipal de Barbalha: (88) 3102-1196