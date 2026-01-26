Professores do interior do CE realizam atividades ambientais com alunos

Articulação começou com uma iniciativa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B (CPMRS-RMB), em parceria com o Grupo Eureka / Crédito: Rodrigo Brasil/SEMURB

No Ceará, professores da rede pública de 24 municípios do interior desenvolvem atividades práticas fora do ambiente escolar para formar consciência ecológica nos alunos. As ações, que celebram o Dia da Educação Ambiental, comemorado em 26 de janeiro, são resultado de uma iniciativa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B (CPMRS-RMB), em parceria com o Grupo Eureka.

De acordo com o Consórcio, são mais de 800 professores em formações voltadas à sustentabilidade. O superintendente do CPMRS-RMPB, Elano Damasceno, afirma que além de manejar os resíduos, é importante dialogar com o cidadão em formação. “Ao investir na educação ambiental desde a infância, contribuímos para que essas crianças cresçam conscientes sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e de garantir um futuro com recursos naturais preservados”, declarou em nota à imprensa. Confira abaixo a lista dos municípios contemplados na ação:

Acaraú



Ararendá



Barroquinha



Bela Cruz



Camocim



Chaval



Chorozinho



Crateús



Cruz



Granja



Guaiúba



Horizonte



Independência



Ipaporanga



Itaitinga



Itarema



Jijoca de Jericoacoara



Marco



Maranguape



Martinópole



Morrinhos



Novo Oriente



Ocara



Pacajus Professor cria programa de plantio de árvores em Maranguape No Parque Ecológico Professor Renato Braga, município de Maranguape, as crianças realizaram o plantio de uma árvore e acompanharam o crescimento da mesma. Atividade faz parte do projeto Adote Uma Árvore, e foi desenvolvida pelo professor e educador ambiental Fernando Bessa. Cada turma participa diretamente do plantio da muda, aprende sobre o solo, a importância da água e passa a acompanhar o desenvolvimento daquela muda, retornando ao local para regar, observar o crescimento e registrar as mudanças.

Fernando também realiza a Blitz Ecológica, que reúne alunos em pontos estratégicos da Cidade, como semáforos e passarelas, para conversar com os moradores sobre preservação ambiental e mudanças climáticas. Além de compartilhar informações, a atividade inclui a distribuição de mudas de plantas nativas, panfletos educativos, adesivos e saquinhos para o descarte correto de resíduos. “Quando os pais e/ou responsáveis participam das atividades, o aprendizado não fica restrito à escola. As crianças levam o que aprendem para casa, compartilham esse conhecimento e passam a aplicar no dia a dia, o que fortalece a construção de novos hábitos”, declara Fernando.