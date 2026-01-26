Professores do interior do CE realizam atividades ambientais com alunos

Professores do interior do CE realizam atividades ambientais com alunosProfessores e alunos realizaram atividades práticas fora do ambiente escolar com intuito de formar consciência ecológica
No Ceará, professores da rede pública de 24 municípios do interior desenvolvem atividades práticas fora do ambiente escolar para formar consciência ecológica nos alunos.
As ações, que celebram o Dia da Educação Ambiental, comemorado em 26 de janeiro, são resultado de uma iniciativa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B (CPMRS-RMB), em parceria com o Grupo Eureka.
De acordo com o Consórcio, são mais de 800 professores em formações voltadas à sustentabilidade.
O superintendente do CPMRS-RMPB, Elano Damasceno, afirma que além de manejar os resíduos, é importante dialogar com o cidadão em formação.
“Ao investir na educação ambiental desde a infância, contribuímos para que essas crianças cresçam conscientes sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e de garantir um futuro com recursos naturais preservados”, declarou em nota à imprensa. Confira abaixo a lista dos municípios contemplados na ação:
- Acaraú
- Ararendá
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Chorozinho
- Crateús
- Cruz
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Independência
- Ipaporanga
- Itaitinga
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Maranguape
- Martinópole
- Morrinhos
- Novo Oriente
- Ocara
- Pacajus
Professor cria programa de plantio de árvores em Maranguape
No Parque Ecológico Professor Renato Braga, município de Maranguape, as crianças realizaram o plantio de uma árvore e acompanharam o crescimento da mesma.
Atividade faz parte do projeto Adote Uma Árvore, e foi desenvolvida pelo professor e educador ambiental Fernando Bessa.
Cada turma participa diretamente do plantio da muda, aprende sobre o solo, a importância da água e passa a acompanhar o desenvolvimento daquela muda, retornando ao local para regar, observar o crescimento e registrar as mudanças.
Fernando também realiza a Blitz Ecológica, que reúne alunos em pontos estratégicos da Cidade, como semáforos e passarelas, para conversar com os moradores sobre preservação ambiental e mudanças climáticas.
Além de compartilhar informações, a atividade inclui a distribuição de mudas de plantas nativas, panfletos educativos, adesivos e saquinhos para o descarte correto de resíduos.
“Quando os pais e/ou responsáveis participam das atividades, o aprendizado não fica restrito à escola. As crianças levam o que aprendem para casa, compartilham esse conhecimento e passam a aplicar no dia a dia, o que fortalece a construção de novos hábitos”, declara Fernando.
Escola quilombola realiza plantio de baobá em Horizonte
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Quilombola Maria Teodora Evangelista Costa, no distrito de Queimadas, em Horizonte, a educação ambiental ganhou novos vínculos com o plantio de um baobá — árvore de origem africana e símbolo de ancestralidade e resistência.
Atividade foi conduzida pela professora Francisca Marinalva, que conectou o cuidado com o meio ambiente à cultura dos povos africanos.
A empolgação das crianças motivou a professora a liderar a implementação de uma horta na escola, junto às turmas do 1º ao 3º ano.
“Foi bonito ver que eles, mesmo tão pequenos, passaram a perceber o próprio papel na preservação do ambiente. Foi realmente gratificante ver que a semente do saber e da curiosidade está sendo plantada”, conta a educadora.
A escola também implementou a coleta seletiva, oficinas com materiais recicláveis e rodas de conversa sobre sustentabilidade. “Nesses encontros formativos, despertamos para a necessidade de trabalhar com nossos educandos a cultura afro-indígena, o meio ambiente e a sustentabilidade”, adiciona.
Atividades práticas e rodas de leitura ensinam alunos de Chorozinho a criar consciência ambiental
Já no município de Chorozinho, a 61,32 km de Fortaleza, a Escola de Ensino Fundamental Joaquim Angelino da Silva aposta em leituras mediadas, rodas de conversa e atividades práticas para ensinar os alunos sobre consciência ecológica.
A proposta busca transformar conceitos em ações concretas do dia a dia, dentro e fora da sala de aula.
Dentre umas das ações, a coleta seletiva, os estudantes aprendem a identificar e separar corretamente papel, plástico, metal e resíduos orgânicos, compreendendo o destino de cada material após o descarte.
Também é trabalhado o reaproveitamento, em atividades pedagógicas e artísticas, com materiais recicláveis transformados em brinquedos e objetos educativos, estimulando a criatividade e o trabalho coletivo.
A iniciativa surgiu da necessidade de tornar a educação ambiental mais prática e próxima da realidade local.
“Começamos pelo cuidado com o lixo dentro da escola, ensinando os alunos a separar corretamente e entender como pequenas escolhas impactam o ambiente. A partir disso, ampliamos a conversa para o uso responsável da água, da energia e o cuidado com os espaços coletivos, para que esses hábitos fizessem parte da rotina”, conta a professora Francisca Dalila Barbosa Araújo.
Além disso, os consórcios municipais adotaram a coleção Sustentabilidade, feita pelo Grupo Eureka.
Os livros são destinados a alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental e abordam a gestão de resíduos sólidos, com foco em coleta, tratamento e destinação final.
É disponibilizado apoio pedagógico digital pela plataforma Eureka Digital, que reúne vídeos, áudios, livros em PDF, videoaulas e orientações pedagógicas.