Raio deixa feridos em manifestação de Nikolas; veja vídeo

Manifestação na Praça do Cruzeiro, em Brasília, ocorria em prol da liberdade de Jair Bolsonaro quando tempestade com raios deixou feridos e causou pânico / Crédito: Reprodução/João Paulo Biage

Um raio deixou dezenas de feridos e causou pânico entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reunidos em ato na Praça do Cruzeiro, em Brasília, na tarde deste domingo, 25. Os manifestantes atingidos estavam reunidos próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, já sob uma forte chuva, enquanto aguardavam a chegada da caminhada de apoiadores do ex-presidente. O raio caiu um pouco antes das 13 horas, levando à ação as equipes do Corpo de Bombeiros que monitoravam o ato.

Raio em manifestação bolsonarista: repórter do O POVO registra momento em vídeo O momento em que o raio atinge os manifestantes foi capturado em vídeo pelo correspondente do O POVO, em Brasília, João Paulo Biage. repórter do O POVO em Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento. Dessas, 42 estavam estáveis, conscientes e orientadas. Outros 30 manifestantes tiveram de ser encaminhados a hospitais, incluindo oito em estado grave. O Hospital de Base do Distrito Federal recebeu 13 pacientes, segundo o instituto que gerencia a unidade (Iges-DF). Pelo menos outros cinco foram levados ao Hospital Regional da Asa Norte.

Entre os feridos pelo raio, alguns apresentaram queimaduras na mão e na região do tórax, mas o estado de saúde de cada pessoa ainda não foi detalhado. Conforme os bombeiros, além dos casos relacionados ao raio, houve registros de torções e episódios de hipotermia, atribuídos às condições climáticas. Protesto e alerta do Inmet em Brasília O protesto foi convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para finalizar a "caminhada da liberdade". Ela deveria ser finalizada no Complexo Penitenciário da Papuda, onde o ex-presidente Bolsonaro está preso. No entanto, após proibição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ato foi encaminhado para a Praça do Cruzeiro. Nikolas informou que as pessoas atingidas "estão bem" e publicou trechos de vídeos de uma visita aos atingidos no hospital de base do DF, neste domingo, 25.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de raios e ventos intensos para Brasília neste domingo. Segundo o órgão meteorológico, a capital federal tinha previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h), além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Tamanho do ato A manifestação reuniu cerca de 18 mil pessoas em Brasília, neste domingo, 25, segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common. Com margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes, segundo a análise. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

A manifestação foi marcada por coros com críticas ao presidente Lula (PT) e faixas pedindo o seu impeachment. Um carro de som foi posicionado na praça para permitir a realização de discursos.