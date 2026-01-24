INSS:1 milhão de aposentados no CE vão receber a partir do dia 26

INSS: 1 milhão de aposentados no Ceará vão receber a partir de segundaEstado é o 8º em número de beneficiários. No Brasil, são mais de 24,3 milhões de aposentados e pagamentos somam R$ 47,4 bilhões por mês
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, dia 26, benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro. No Ceará, mais de 1 milhão de aposentados têm direito ao benefício.
O Estado é a oitava unidade federativa com maior número de aposentadorias. No Brasil, são mais de 24,3 milhões, o que representa cerca de 11% da população total, conforme dados do INSS.
As aposentadorias representam mais da metade dos 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais pagos mensalmente. O impacto na economia nacional é estimado pela pasta em R$ 47,4 bilhões mensalmente.
Confira o calendário de pagamento do INSS
As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.
Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.
Os pagamentos de até um salário mínimo começarão nesta segunda, 26 de janeiro, e estão previstos para terminarem no dia 6 de fevereiro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro e também estão previstos para encerrarem no dia 6.
Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo
- FINAL 1 ----- 26/JANEIRO
- FINAL 2 ----- 27/JANEIRO
- FINAL 3 ----- 28/JANEIRO
- FINAL 4 ----- 29/JANEIRO
- FINAL 5 ----- 30/JANEIRO
- FINAL 6 ----- 2/FEVEREIRO
- FINAL 7 ----- 3/FEVEREIRO
- FINAL 8 ----- 4/FEVEREIRO
- FINAL 9 ----- 5/FEVEREIRO
- FINAL 0 ----- 6/FEVEREIRO
Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
- FINAL 1 E 6 ----- 2/FEVEREIRO
- FINAL 2 E 7 ----- 3/FEVEREIRO
- FINAL 3 E 8 ----- 4/FEVEREIRO
- FINAL 4 E 9 ----- 5/FEVEREIRO
- FINAL 5 E 0 ----- 6/FEVEREIRO
Como consultar a aposentadoria?
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Quais os estados com maior número de aposentados?
De acordo com o IBGE, o Brasil possui 213,4 milhões de habitantes, dos quais 34,1 milhões já superaram a marca dos 60 anos — um cenário demográfico que destaca o papel do Instituto na garantia de renda e dignidade para a parcela da sociedade que celebra, neste 24 de janeiro, o Dia do Aposentado.
Em comparação ao mesmo período de 2025, quando o sistema registrava 23,5 milhões de aposentadorias ativas, observa-se um crescimento superior a 800 mil novos benefícios em apenas um ano.
Confira os dez estados com maior número de aposentados:
- São Paulo: 5,5 milhões
- Minas Gerais: 2,8 milhões
- Rio Grande do Sul: 1,9 milhão
- Rio de Janeiro: 1,8 milhão
- Bahia: 1,7 milhão
- Paraná: 1,4 milhão
- Santa Catarina: 1,1 milhão
- Ceará: 1 milhão
- Pernambuco: 907 mil
- Maranhão: 810 mil