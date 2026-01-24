INSS:1 milhão de aposentados no CE vão receber a partir do dia 26

No Ceará,1 milhão de aposentados têm direito ao benefício que começa a ser pago nesta segunda / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, dia 26, benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro. No Ceará, mais de 1 milhão de aposentados têm direito ao benefício. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado é a oitava unidade federativa com maior número de aposentadorias. No Brasil, são mais de 24,3 milhões, o que representa cerca de 11% da população total, conforme dados do INSS.

As aposentadorias representam mais da metade dos 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais pagos mensalmente. O impacto na economia nacional é estimado pela pasta em R$ 47,4 bilhões mensalmente.

Confira o calendário de pagamento do INSS As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2. Os pagamentos de até um salário mínimo começarão nesta segunda, 26 de janeiro, e estão previstos para terminarem no dia 6 de fevereiro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro e também estão previstos para encerrarem no dia 6.