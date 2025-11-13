COP30: MEC apresenta Política de Educação Ambiental Escolar

O ministro ressaltou que a educação está integrada à agenda do meio ambiente / Crédito: João Stangherlin e Giovanna Duarte/MEC/Divulgação

O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar (Pneae), na Zona Verde, da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, na última quarta-feira, 12. Ainda sem data para ser lançada oficialmente em todo o País, o ministro ressaltou que a educação está integrada à agenda do meio ambiente pelo futuro do planeta e que tem um papel estratégico na ação climática global.

Já a secretária detalhou o funcionamento do Pneae, craiado para fortalecer as capacidades institucionais e as práticas pedagógicas das redes de ensino, para que sejam sustentáveis e consigam prevenir, além de se adaptarem e se recuperarem de crises, emergências e situações de risco climático ambiental. Ela disse que a proposta é buscar trazer a educação ambiental para dentro da política educacional. “E desse modo, incidir sobre o Plano Nacional de Educação [PNE], para que ela ganhe um status de política de Estado”, disse. Zara ainda destacou que a crise climática impacta a educação básica e que 1.941 municípios brasileiros apresentam um alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações.

“Esses eventos climáticos impactam os estudantes mais pobres e aqueles que são de populações tradicionais. Os estudantes dos municípios mais pobres chegam a perder meio ano de aprendizado, pelo aumento das temperaturas, sendo que 35% das escolas localizadas em áreas mais quentes têm a maioria dos alunos negros. Embora essas populações tenham menor atribuição aos efeitos climáticos, são elas que mais sofrem”, detalhou.



Escolas no Brasil e mudanças climáticas

O Censo Escolar de 2024 também mostrou como as escolas brasileiras estão se preparando para lidar com as mudanças climáticas, seja em relação a sua estrutura física ou formação do corpo docente

Estrutura:

79,0% das escolas públicas têm coleta de lixo64,8% das escolas públicas têm área verde40,0% das escolas públicas têm salas climatizadas

Aspectos pedagógicos relacionados à educação ambiental:

67,3% das escolas públicas desenvolvem ações de educação ambiental60,3 % das escolas públicas declaram que a educação ambiental é um eixo do currículo O que é o Pneae?

É a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar consolida uma política pública para apoio às escolas e redes de ensino, atuando de forma transversal, articulando educação, meio ambiente e clima no âmbito escolar. Ela fortalece a cooperação federativa, a formação de profissionais e a construção e ampliação da resiliência das redes de ensino, em alinhamento às metas nacionais de adaptação às mudanças climáticas e à Agenda 2030 da ONU (ODS 4, 13 e 18, destacando atenção à justiça climática e o apoio aos municípios, territórios e escolas que enfrentam maior vulnerabilidade climática e socioambiental, com a valorização e integração aos saberes científicos, tradicionais e populares.