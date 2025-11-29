Bazar natalino em prol de crianças com câncer ocorre em Fortaleza

Ações sociais realizadas pela instituição ajudam a custear ajuda às famílias quem vem para Fortaleza realizar tratamentos de saúde / Crédito: Divulgação/Lar Amigos de Jesus

O Lar Amigos de Jesus realiza nos dias 2 e 3 de dezembro, das 9h às 17h, um bazar natalino no Shopping Center Um, na Aldeota. O evento reúne artesanato, decoração e produtos especiais feitos à mão, com a renda destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pela instituição. A iniciativa é voltada para quem deseja antecipar as compras de fim de ano, apostando em itens produzidos com carinho e significado.