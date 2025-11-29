Bazar natalino em prol de crianças com câncer ocorre em Fortaleza

Lar Amigos de Jesus promove bazar natalino em prol de crianças com câncerEvento será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro no Shopping Center Um, na Aldeota. A renda obtida com a venda de artesanato e decoração será destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pela instituição
O Lar Amigos de Jesus realiza nos dias 2 e 3 de dezembro, das 9h às 17h, um bazar natalino no Shopping Center Um, na Aldeota. O evento reúne artesanato, decoração e produtos especiais feitos à mão, com a renda destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pela instituição.
A iniciativa é voltada para quem deseja antecipar as compras de fim de ano, apostando em itens produzidos com carinho e significado.
Com peças artesanais exclusivas, o bazar traz enfeites, artigos de decoração, bolsas, roupas e presentes variados.
Além de estimular o consumo consciente, o evento fortalece ações solidárias em prol das famílias acolhidas. Os visitantes poderão circular pelas barracas ao longo dos dias, descobrir produtos únicos e aproveitar o clima festivo que antecede o Natal.
Fundado pela religiosa Irmã Conceição, o Lar Amigos de Jesus acolhe crianças e jovens de várias regiões do Ceará que precisam se deslocar para Fortaleza em busca de tratamento de saúde.
A instituição oferece hospedagem, alimentação, apoio emocional, social e acompanhamento durante todo o processo de cuidado.
Serviço
Bazar beneficente do Lar Amigos de Jesus
Quando: 2 e 3 de dezembro
Horário: das 9h às 17h
Onde: Shopping Center Um (av. Santos Dumont, 3130 - Aldeota)
Mais informações: (85) 3226 3447