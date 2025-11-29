Bazar natalino em prol de crianças com câncer ocorre em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lar Amigos de Jesus promove bazar natalino em prol de crianças com câncer

Evento será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro no Shopping Center Um, na Aldeota. A renda obtida com a venda de artesanato e decoração será destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pela instituição
O Lar Amigos de Jesus realiza nos dias 2 e 3 de dezembro, das 9h às 17h, um bazar natalino no Shopping Center Um, na Aldeota. O evento reúne artesanato, decoração e produtos especiais feitos à mão, com a renda destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pela instituição.

A iniciativa é voltada para quem deseja antecipar as compras de fim de ano, apostando em itens produzidos com carinho e significado.

Com peças artesanais exclusivas, o bazar traz enfeites, artigos de decoração, bolsas, roupas e presentes variados.

Além de estimular o consumo consciente, o evento fortalece ações solidárias em prol das famílias acolhidas. Os visitantes poderão circular pelas barracas ao longo dos dias, descobrir produtos únicos e aproveitar o clima festivo que antecede o Natal.

Fundado pela religiosa Irmã Conceição, o Lar Amigos de Jesus acolhe crianças e jovens de várias regiões do Ceará que precisam se deslocar para Fortaleza em busca de tratamento de saúde.

A instituição oferece hospedagem, alimentação, apoio emocional, social e acompanhamento durante todo o processo de cuidado.

Serviço

Bazar beneficente do Lar Amigos de Jesus

Quando: 2 e 3 de dezembro
Horário: das 9h às 17h
Onde: Shopping Center Um (av. Santos Dumont, 3130 - Aldeota)
Mais informações: (85) 3226 3447

