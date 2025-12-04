Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha arrecada brinquedos para crianças em situação e vulnerabilidade

Sete pontos oficiais de entrega estão distribuídos em Fortaleza. Doações em dinheiro podem ser feitas via pix
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
O Governo do Ceará iniciou, na segunda-feira, 1º, a operação do Natal Ceará Sem Fome, no Centro de Eventos. Local passa a funcionar como central de arrecadação e triagem de brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Operação segue até 5 de dezembro.

A estrutura está montada no Pavilhão Leste, Portão D, Salas 07 e 08 – 1º Mezanino Leste, onde equipes de voluntários realizam a separação dos brinquedos por faixa etária. 

Segundo o Governo do Estrado, a meta desta edição é arrecadar 100 mil brinquedos, que serão destinados a crianças beneficiadas pelo Programa Ceará Sem Fome e às que vivem em instituições de acolhimento do Estado.

A população também pode participar da mobilização. As doações podem ser feitas por meio de brinquedos novos, entregues nos sete pontos oficiais da campanha (listados logo abaixo), ou via Pix pelo endereço: [email protected].

A organização informa que não serão aceitos brinquedos usados, quebrados ou que promovam qualquer tipo de violência, como armas ou bonecos com acessórios semelhantes.

A distribuição dos brinquedos está marcada para o dia 22 de dezembro, durante a Ceia Natalina das Cozinhas Ceará Sem Fome. A ação ocorrerá simultaneamente nas mais de 1.300 cozinhas distribuídas pelos 184 municípios cearenses.

Confira os pontos de doação dos brinquedos:

Centro de Eventos do Ceará
Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz

Cineteatro São Luiz
R. Major Facundo, 500 – Centro

Complexo Cultural Estação das Artes
R. Dr. João Moreira, 540 – Centro 

TVC – TV Ceará
R. Oswaldo Cruz, 1985 – Dionísio Torres 

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE)
Av. Pres. Castelo Branco, 255 – Moura Brasil 

Centro Dragão do Mar
R. Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema 

Theatro José de Alencar
R. Liberato Barroso, 525 – Centro 

 

