Campanha arrecada brinquedos para crianças em situação e vulnerabilidade

Sete pontos oficiais de entrega estão distribuídos em Fortaleza. Doações em dinheiro podem ser feitas via pix

O Governo do Ceará iniciou, na segunda-feira, 1º, a operação do Natal Ceará Sem Fome, no Centro de Eventos. Local passa a funcionar como central de arrecadação e triagem de brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Operação segue até 5 de dezembro.

A estrutura está montada no Pavilhão Leste, Portão D, Salas 07 e 08 – 1º Mezanino Leste, onde equipes de voluntários realizam a separação dos brinquedos por faixa etária.

Segundo o Governo do Estrado, a meta desta edição é arrecadar 100 mil brinquedos, que serão destinados a crianças beneficiadas pelo Programa Ceará Sem Fome e às que vivem em instituições de acolhimento do Estado.

A população também pode participar da mobilização. As doações podem ser feitas por meio de brinquedos novos, entregues nos sete pontos oficiais da campanha (listados logo abaixo), ou via Pix pelo endereço: [email protected].

A organização informa que não serão aceitos brinquedos usados, quebrados ou que promovam qualquer tipo de violência, como armas ou bonecos com acessórios semelhantes.