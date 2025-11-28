Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caravanas impulsionam impactos do programa VaiVem Trabalhador na Região Metropolitana de Fortaleza
Programa concede passagens intermunicipais gratuitas para quem busca emprego na RMF. Dos 15 municípios beneficiados, 11 já receberam a ação
O desempenho do programa VaiVem Trabalhador tem sido amplamente impulsionado pelas Caravanas VaiVem Trabalhador. A ação, de caráter itinerante, tem desempenhado um papel decisivo ao levar serviços diretamente às populações atendidas e ao fortalecer a demanda nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Das 19 cidades que compõem a RMF, a caravana já visitou 11: Aquiraz, Cascavel, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Trairi, Pindoretama e Pacatuba. A meta é alcançar todos os municípios da região até o fim de 2025.

De acordo com Renan Ridley, secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo do Ceará, há diálogo “constante” do programa, por meio da Secretaria do Trabalho (SET) e do IDT, com os municípios da região metropolitana. “Nós temos dialogando tanto com a rede de atendimento aos trabalhadores do próprio município como na nossa rede de atendimento do IDT, para que a gente garanta que essas pessoas que procuram esse benefício sejam atendidas também pelas nossas outras atividades, seja a qualificação profissional, seja a intermediação com o mercado de trabalho, que o IDT realiza”, explica.

“Os resultados nos mostram que, quando você dá essas oportunidades à população, ela realmente consegue andar com as suas próprias pernas. É um programa que vem beneficiar a nossa população, especialmente aqueles que estão em uma situação mais vulnerável”, enfatiza o gestor.

Primeira fase

A primeira fase do programa VaiVem foi lançada em dezembro de 2023 pelo Governo do Ceará, destinando-se ao público estudantil de Fortaleza e Região Metropolitana, de instituições públicas e privadas, regularmente matriculados em um município diferente do de moradia.

A segunda fase, iniciada em maio de 2025, ampliou a cobertura para trabalhadores em situação de desemprego e passou a ser executado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine).

Acesse www.vaivem.ce.gov.br e saiba mais!

