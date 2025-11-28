Caravanas impulsionam impactos do programa VaiVem Trabalhador na Região Metropolitana de Fortaleza

Das 19 cidades que compõem a RMF, a caravana já visitou 11: Aquiraz, Cascavel, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Trairi, Pindoretama e Pacatuba. A meta é alcançar todos os municípios da região até o fim de 2025.

O desempenho do programa VaiVem Trabalhador tem sido amplamente impulsionado pelas Caravanas VaiVem Trabalhador . A ação, de caráter itinerante, tem desempenhado um papel decisivo ao levar serviços diretamente às populações atendidas e ao fortalecer a demanda nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Eventos circulam as cidades da RMF beneficiadas com o programa Crédito: Guilherme Freire/SET

De acordo com Renan Ridley, secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo do Ceará, há diálogo “constante” do programa, por meio da Secretaria do Trabalho (SET) e do IDT, com os municípios da região metropolitana. “Nós temos dialogando tanto com a rede de atendimento aos trabalhadores do próprio município como na nossa rede de atendimento do IDT, para que a gente garanta que essas pessoas que procuram esse benefício sejam atendidas também pelas nossas outras atividades, seja a qualificação profissional, seja a intermediação com o mercado de trabalho, que o IDT realiza”, explica.

“Os resultados nos mostram que, quando você dá essas oportunidades à população, ela realmente consegue andar com as suas próprias pernas. É um programa que vem beneficiar a nossa população, especialmente aqueles que estão em uma situação mais vulnerável”, enfatiza o gestor.

Primeira fase



A primeira fase do programa VaiVem foi lançada em dezembro de 2023 pelo Governo do Ceará, destinando-se ao público estudantil de Fortaleza e Região Metropolitana, de instituições públicas e privadas, regularmente matriculados em um município diferente do de moradia.