Dois Dedos: Felipe Frutuoso, 1º lugar para professor no ITA: "A vida exige esforço e resiliência"

Felipe da Silva Frutuoso, integrante da Assessoria para Transição Energética do SENAI Ceará. Engenheiro aprovado em 1º lugar para professor do ITA. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Nordeste, em particular o Ceará, tem um histórico de destaque nas aprovações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), superando frequentemente outras regiões em termos percentuais de alunos aprovados. Essa proeminência levou à decisão de estabelecer um segundo campus do ITA em Fortaleza, sublinhando a importância da região para a instituição e para o desenvolvimento tecnológico do País. Nordestino conquista 1º lugar nacional para professor do ITA no novo campus do Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

Por meio de uma vida construída em dedicação à pesquisa e educação, o engenheiro mecânico formado em Fortaleza, Felipe da Silva Frutuoso, 39, conquistou o primeiro lugar no concurso para professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na área de Mobilidade Sustentável, para o novo campus que será inaugurado no Ceará. Natural do Rio Grande do Norte e radicado no Ceará desde os 12 anos, Felipe destaca que a mudança, embora difícil, foi encarada pela família como uma nova porta de oportunidades. Desde então, o Estado se tornou o palco de suas principais conquistas acadêmicas e profissionais.

A vaga de Mobilidade Sustentável era a única disponível no concurso em todo o País. O edital, lançado em julho, atraiu cerca de 15 candidatos disputando uma única oportunidade. A seleção faz parte do processo para a Divisão de Engenharia de Energia — Departamento de Gestão e Planejamento Energético (IEN-P), na área de Mobilidade Sustentável, destinada ao novo campus do ITA que está sendo construído em Fortaleza.

OP — Felipe, você poderia me falar um pouco do seu percurso, do que você estuda e o que você trabalha atualmente? Felipe Frutuoso — Minha trajetória começou aos 15 anos, quando entrei no curso técnico em Manutenção Automotiva da então Escola Técnica Federal (hoje IFCE), paralelamente ao ensino médio. Em 2004, iniciei Engenharia Mecânica — parte na UFRN, parte na UFC e Universidade de Fortaleza (Unifor) — conciliando sempre estudo e trabalho, o que estendeu minha graduação para nove anos. Nesse período, passei por diferentes setores da indústria e atuei no laboratório de combustão da Unifor, onde publiquei artigos e apresentei trabalhos. Meu TCC virou um estudo que transformava casca de castanha de caju em gás combustível.

Depois de formado, trabalhei quatro anos na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), acompanhando a construção da usina. Decidi voltar a estudar e entrei no mestrado na Universidade Estadual do Ceará (Uece), pesquisando emissões veiculares e publicando novos estudos. Ainda no mestrado, comecei a dar aulas no Interior e depois retornei a Fortaleza para atuar na indústria metalúrgica e lecionar — algo que sempre quis. Mais tarde, passei no Senai Ceará como especialista técnico. Em 2022, iniciei o doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dentro de um grande projeto nacional ligado ao Rota 2030, com pesquisa desenvolvida no Ceará. Com a bolsa de doutorado, deixei vínculos CLT, mas permaneci no Sistema Fiec como bolsista em transição energética, enquanto seguia a pesquisa. OP — Você nasceu no Rio Grande do Norte e veio para o Ceará ainda criança. Como essa mudança influenciou sua formação pessoal e profissional e em que momento você percebeu que a engenharia seria o seu caminho?

Felipe Frutuoso — A mudança para o Ceará foi um divisor de águas para a minha família. Deixamos avós, amigos e toda a vida no Rio Grande do Norte, mas aqui encontramos oportunidades que talvez não tivéssemos lá. Minha mãe conseguiu emprego rapidamente, passou em concursos e cresceu como professora; meu pai veio transferido pelo Banco do Brasil; eu e meu irmão estudamos, fizemos cursos técnicos e seguimos para a engenharia — ele na produção, eu na mecânica. Meu interesse pela engenharia surgiu cedo. Sempre tive certeza do caminho que queria seguir. Quando jovem, fui eu quem pediu ao meu pai para fazer a prova da Escola Técnica Federal. Acho que essa inclinação veio da família: meu avô era mecânico e tinha oficina; meu pai cresceu nesse ambiente antes de migrar para a área administrativa. Essa veia técnica acabou passando para mim. No fim, a mudança para o Ceará abriu portas e consolidou nossa formação pessoal e profissional.