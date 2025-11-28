Medvedev chama Zelenski de 'palhaço de Kiev', com colapso 'inevitável' do governo da Ucrânia

Segundo ele, Zelenski "pode ainda estar sentado em seu gabinete, expelindo cocaína do nariz, mas não será ele quem assinará o tratado de paz" para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

O ex-presidente e atual vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, atacou duramente a liderança ucraniana em nova publicação no X feita nesta sexta-feira, 28, em meio à turbulência política provocada pela renúncia do chefe de gabinete de Volodimir Zelenski, Andrii Yermak. Medvedev escreveu que "o governo corrupto ao redor do palhaço de Kiev", referindo-se ao presidente ucraniano, teria "desmoronado".

O aliado do presidente russo, Vladimir Putin, afirmou ainda que o líder ucraniano é "ilegítimo" e que "o colapso de seu sistema é inevitável".

Os comentários de Medvedev ocorrem após Zelenski anunciar a saída de Yermak, seu aliado mais próximo e principal negociador com os EUA, cujos escritórios e residência foram vasculhados por agências anticorrupção.

Em pronunciamento, o líder ucraniano disse que estava "reformulando" seu gabinete presidencial, em um momento em que Kiev enfrenta forte pressão de Washington para avançar em um acordo de paz quase quatro anos após a invasão russa.

Zelenski afirmou que começará consultas para nomear um novo chefe de gabinete e indicou uma nova equipe para conduzir a próxima rodada de negociações com os Estados Unidos.