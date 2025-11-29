Senador tucano apoia Girão ao Governo do CE e Ciro na Presidência

Plínio Valério é senador pelo PSDB do Amazonas / Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

Primeiro convidado nacional a chegar para o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, marcado para o próximo domingo, 30, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirma não estar no evento como representante do partido, mas como “companheiro” do colega cearense. Em conversa com O POVO, ele disse considerar o ex-ministro Ciro Gomes bem-vindo ao PSDB, embora torça para que o ex-governador concorra novamente à Presidência da República. Valério disse ver Girão como “um irmão que o Senado lhe deu” e que não poderia recusar o convite para prestigiar o evento em Fortaleza.

"Minha presença aqui é para prestigiar um amigo de verdade, é para que as pessoas que me veem, que conversem comigo, que saibam que o Eduardo merece toda a credibilidade, que é um excelente senador e eu vou sentir falta do Eduardo. E o Ceará vai perder um excelente senador", destacou. O senador fez questão de dizer que não falava em nome do PSDB. "É o PSDB que veio aqui? Não. Não foi o tucano, foi o senador do PSDB, mas acima de tudo a minha presença é para dizer que o Girão é uma pessoa que merece o nosso respeito. Acreditamos no Girão", afirmou. Ele acrescentou que preferiria que o colega disputasse a reeleição, mas respeita a decisão de concorrer ao Executivo estadual, desejando-lhe “todo o sucesso que ele merece”.

Ciro, PSDB e cenário eleitoral Questionado sobre a possibilidade de o PSDB lançar Ciro Gomes ao Governo do Ceará, Valério elogiou o novo correligionário, mas lembrou que a decisão ainda não está tomada. "O Ciro, pelo respeito que tem, pelo que ele é, pelo que ele representa, é muito bem-vindo no PSDB. E eu fui um dos entusiastas da vinda dele. Presta atenção, eu acho que o Ciro está preparado até para ser presidente da República", afirmou. O senador, porém, deixa claro que torce para que Ciro mire uma candidatura presidencial pelo PSDB.