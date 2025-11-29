Senador tucano apoia Girão ao Governo do CE e Ciro na Presidência

Senador do PSDB apoia Girão ao Governo e aposta que Ciro disputará a PresidênciaPlínio Valério afirma que prestigia Girão como "irmão" e diz torcer para que Ciro leve o PSDB de volta ao protagonismo nacional
Primeiro convidado nacional a chegar para o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, marcado para o próximo domingo, 30, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirma não estar no evento como representante do partido, mas como “companheiro” do colega cearense.
Em conversa com O POVO, ele disse considerar o ex-ministro Ciro Gomes bem-vindo ao PSDB, embora torça para que o ex-governador concorra novamente à Presidência da República. Valério disse ver Girão como “um irmão que o Senado lhe deu” e que não poderia recusar o convite para prestigiar o evento em Fortaleza.
"Minha presença aqui é para prestigiar um amigo de verdade, é para que as pessoas que me veem, que conversem comigo, que saibam que o Eduardo merece toda a credibilidade, que é um excelente senador e eu vou sentir falta do Eduardo. E o Ceará vai perder um excelente senador", destacou.
O senador fez questão de dizer que não falava em nome do PSDB. "É o PSDB que veio aqui? Não. Não foi o tucano, foi o senador do PSDB, mas acima de tudo a minha presença é para dizer que o Girão é uma pessoa que merece o nosso respeito. Acreditamos no Girão", afirmou.
Ele acrescentou que preferiria que o colega disputasse a reeleição, mas respeita a decisão de concorrer ao Executivo estadual, desejando-lhe “todo o sucesso que ele merece”.
Ciro, PSDB e cenário eleitoral
Questionado sobre a possibilidade de o PSDB lançar Ciro Gomes ao Governo do Ceará, Valério elogiou o novo correligionário, mas lembrou que a decisão ainda não está tomada.
"O Ciro, pelo respeito que tem, pelo que ele é, pelo que ele representa, é muito bem-vindo no PSDB. E eu fui um dos entusiastas da vinda dele. Presta atenção, eu acho que o Ciro está preparado até para ser presidente da República", afirmou.
O senador, porém, deixa claro que torce para que Ciro mire uma candidatura presidencial pelo PSDB.
"Eu gostaria que ele fosse candidato do PSDB a presidente da República. Ele vai descer no destino dele, se ele é candidato a presidente ou candidato a governador do Ceará. Eu não tenho problema em relação a isso, até porque ele não se lançou ainda, mas eu gosto dele no PSDB. E a minha presença aqui, é que eu te falo, ele vai descer no destino dele, vai ser apoiado pelo PSDB. Eu não tenho um voto no Ceará, não vim para influenciar ninguém, nem contra ninguém. Eu vim a favor de um grande amigo, irmão que eu tenho aqui: Eduardo Girão", pontuou.
Momento do PSDB
Valério comentou o atual momento do partido, que vive reorganização interna com o retorno de Ciro e a volta de Aécio Neves à presidência nacional. Segundo ele, o PSDB tenta reencontrar o protagonismo e se consolidar como alternativa fora dos extremos ideológicos.
"A gente tem conversado muito sobre essa necessidade de voltar a ser protagonista. Eu não digo necessidade do partido, mas da necessidade do Brasil, que precisa de uma válvula de escape. O Brasil não pode ficar aqui entre extrema direita e extrema esquerda. A gente tem que ganhar essa opção, parte do povo brasileiro quer essa opção. Nós sabemos que o povo quer", explicou.
Apesar de destacar o legado tucano, o senador defende que o partido precisa se atualizar.
"O PSDB tem uma história muito bonita, uma história de sucesso, mas não pode viver da história. A gente tem que pegar essa história e trazer para o presente. E aí tem que ter mensagem que nós vamos fazer melhor do que já fizemos lá atrás. É uma grande missão", finalizou.