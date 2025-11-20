Jogadores da Colômbia sofrem tentativa de assalto durante a Data Fifa nos EUA

Atletas foram perseguidos após ida às compras em dia de folga, mas a polícia interceptou os suspeitos e evitou o ataque

Mesmo com as duas vitórias na Data Fifa de novembro, 2 a 1 sobre a Nova Zelândia na Flórida e 3 a 0 contra a Austrália em Nova York, a preparação da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 esteve longe de ser tranquila nos Estados Unidos. A seleção treinava em Miami e passou por um susto fora de campo. Em um dia de folga entre as partidas, alguns jogadores sofreram uma tentativa de assalto.

De acordo com o jornalista colombiano Ricardo Orrego, do ‘Blog Deportivo’, da ‘Blu Radio’, os atletas foram às compras e, na volta, foram perseguidos por um grupo criminoso armado.

A polícia agiu rapidamente e impediu o ataque. Três suspeitos acabaram presos, e dois deles eram colombianos que viviam ilegalmente no país. Além disso, eles foram descritos como integrantes de uma quadrilha com um longo histórico de crimes nos Estados Unidos.

O relato divulgado aponta que alguns jogadores compraram vários iPhones em um shopping próximo. Quando seguiam para uma clínica, um dos atletas percebeu que estavam sendo seguidos. Dessa maneira, os seguranças acionaram a polícia, que interceptou o carro suspeito e encontrou armas, objetos usados em roubos e luvas.

Contudo, os nomes dos jogadores envolvidos acabaram não sendo revelados. Por fim, depois do episódio, todos retornaram normalmente aos seus clubes.