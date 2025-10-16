O POVO+ vencedor de prêmio de jornalismo com especial sobre Parkinson

Capa da reportagem "Entre flores e temores: as histórias de quem vive com Parkinson" / Crédito: Colagem/Cristiane Frota/Adobe Stock

A série de reportagens especiais “Entre flores e temores: a vida com Parkinson”, publicada no O POVO+, é a vencedora do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2025, na categoria Mídia Online. Iniciativa da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), a premiação tem o objetivo de reconhecer trabalhos jornalísticos produzidos no Brasil que se destacaram na temática “Desafios da medicina: formação, inovação e fake news”.

O conteúdo especial selecionado é de autoria da repórter Karyne Lane e está dividido em dois episódios: no primeiro, conta histórias de cearenses que todos os dias encontram maneiras de superar os obstáculos impostos pela Doença de Parkinson (DP). Já o segundo mostra o papel essencial dos profissionais de saúde e a carência de especialistas em doenças neurodegenerativas no Sistema Único de Saúde (SUS). Com fotografias de Fernanda Barros e Samuel Setubal, design de Cristiane Frota e edição de Fátima Sudário, confira “Entre flores e temores: as histórias de quem vive com Parkinson” e “Viver bem com Parkinson: o papel dos profissionais de saúde”. “Logo que comecei a apuração para esse material, fui imediatamente acolhida pela comunidade parkinsoniana — que sensivelmente se mostrou através de suas histórias. Graças ao contato com Gláucia Gondim tive a oportunidade de conversar longamente com os membros da recém-criada Associação Cearense de Parkinson (ACP), da qual ela é presidente, e me aproximar ainda mais da realidade vivida por essas pessoas”, narra a jornalista Karyne Lane.